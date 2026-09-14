Haberler

Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi

Antalyaspor’da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Osman Özköylü için resmi imza töreninin yarın saat 15.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
Hatay'da çobanların zorlu mesaisi! 80 bin TL'ye personel bulunamıyor

80 bin TL maaşla personel bulamıyor
Mersin'de ofis ve iş yerlerine silahlı saldırı: 4 şüpheli tutuklandı, kurşunlama anı kamerada

Parti binasını kurşunlayan çeteye baskın! Firari zanlı aranıyor
Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı

Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı
Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı

Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar gözaltında, suçlama vahim
İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Yok artık İsmail Yüksek!
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız

Olanlara Acun bile inanamıyor: Şu anda rüyadayız