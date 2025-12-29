Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti

Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak transfer edilen Tomas Cvancara'dan gelen haberle sarsıldı.

ANTALYASPOR'DAN AYRILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Çek futbolcu Cvancara, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncunun, 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Borussia Mönchengladbach'a döndüğü ileri sürüldü. Ayrıca Cvancara'nın geçmişe dönük maaşını talep etmek adına Antalyaspor'a dava açtığı da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan Tomas Cvancara, tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 706 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.