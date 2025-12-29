Haberler

Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti

Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor forması giyen Tomas Cvancara, maaşını alamadığı ileri sürerek çarpıcı bir karara imza attı. Cvancara'nın kırmızı beyazlı kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin bulunduğu Mönchengladbach'a geri döndüğü öne sürüldü.

  • Tomas Cvancara, Antalyaspor ile sözleşmesini feshederek Borussia Mönchengladbach'a döndü.
  • Cvancara'nın Antalyaspor'dan 3.5 aydır maaşını alamadığı iddia edildi.
  • Cvancara, Antalyaspor'a geçmişe dönük maaşını talep etmek için dava açtı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak transfer edilen Tomas Cvancara'dan gelen haberle sarsıldı.

ANTALYASPOR'DAN AYRILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Çek futbolcu Cvancara, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncunun, 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Borussia Mönchengladbach'a döndüğü ileri sürüldü. Ayrıca Cvancara'nın geçmişe dönük maaşını talep etmek adına Antalyaspor'a dava açtığı da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan Tomas Cvancara, tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 706 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur