Antalyaspor'da şok! Yıldız isim sözleşmesini feshedip şehri terk etti
Antalyaspor forması giyen Tomas Cvancara, maaşını alamadığı ileri sürerek çarpıcı bir karara imza attı. Cvancara'nın kırmızı beyazlı kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin bulunduğu Mönchengladbach'a geri döndüğü öne sürüldü.
- Tomas Cvancara, Antalyaspor ile sözleşmesini feshederek Borussia Mönchengladbach'a döndü.
- Cvancara'nın Antalyaspor'dan 3.5 aydır maaşını alamadığı iddia edildi.
- Cvancara, Antalyaspor'a geçmişe dönük maaşını talep etmek için dava açtı.
Süper Lig ekibi Antalyaspor, sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak transfer edilen Tomas Cvancara'dan gelen haberle sarsıldı.
ANTALYASPOR'DAN AYRILDI
Alman basınında yer alan haberlere göre; Çek futbolcu Cvancara, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncunun, 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Borussia Mönchengladbach'a döndüğü ileri sürüldü. Ayrıca Cvancara'nın geçmişe dönük maaşını talep etmek adına Antalyaspor'a dava açtığı da belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan Tomas Cvancara, tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 706 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.