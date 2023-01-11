Süper Lig devleri peşindeydi! Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'ın yeni takımı çok konuşulur

Bir dönem Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, sezon sonuna kadar Bodrumspor'a kiralandı. 21 yaşındaki genç yıldız Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Akdeniz ekibinde daha fazla forma şansı bulacak.

Spor Toto 1'inci Lig'in başarılı takımlarından Bodrumspor, hedefini Süper Lig potası olarak belirleyen Bodrumspor, Fraport Tav Antalyaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

KISA SÜREDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ara transfer döneminde Jamaikalı golcü Dever Orgill ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki Gökdeniz'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kocaelispor altyapısından yetişip 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a gelen genç futbolcu kısa süre içinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

U21 Milli Takım forması da giyen yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig 'de Antalyaspor ile 13 maça çıktı. Toplam 415 dakika forma giyen oyuncu 2 kez de gol sevinci yaşadı.