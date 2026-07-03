Haberler

Antalyaspor, Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüp Basın Sözcüsü Ali Topuz, transfer tahtasının açılması için çalıştıklarını ve yeni sezon kamp programının netleştiğini açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Topuz, iç transferde Soner Dikmen ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarını bildirdi.

Ali Topuz, yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladıklarını iki futbolcunun Antalyaspor forması giymeye devam edeceklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin transfer tahtasının açılması olduğunu belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Transfer tahtasının açılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Transfer tahtasının açılması ile teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına da hız vereceğiz. Bunun yanında kamp programı da netleşti. Kırmızı-beyazlı ekibimiz yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürecek. İki günlük aradan sonra, ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a geçilecek."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası

TikTok'ta öpüşen çifte şoke eden ceza
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

Havalimanında yakalandı, midesinden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkıp kendisini bıçaklayan oğlunu öldürdü

Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu silahla vurarak öldürdü
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı