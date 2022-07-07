Antalyaspor'da Aziz Çetin dernek başkanlığına da seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Aziz Çetin, Emin Hesapçıoğlu'ndan boşalan dernek başkanlığına da seçildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda öncelikle divan heyeti oluşturuldu. Heyet, Kamile Yıldırım Gülgün, Caner Canıtez, Orçun Çelik, Murat Şimşek ve Mehmet Topuz'dan oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesaplarının ardından denetim kurulu raporu okundu. Faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesapları ile denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylanarak ibra edildi. Kulüp üyelikleri, üye giriş ve yıllık aidatların artırılması ile ilgili madde de genel kurulda kabul edildi. Tahmini bütçenin okunmasının ardından son gündem maddesi olan seçime geçildi. Aziz Çetin başkanlığında oluşturulan liste oy birliği ile kabul edilirken, Emin Hesapçıoğlu'ndan görevi alarak dernek başkanlığına da seçildi. Çetin, kulüp başkanlığının yanı sıra dernek başkanlığını da yürütecek.

Çetin, sözlerini "En büyük Antalyaspor" diyerek noktaladı. Genel kurul, yönetimin basın mensuplarına toplu olarak poz vermesi ile sona erdi.