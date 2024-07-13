Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir

Geçtiğimiz günlerde Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine yıllarca formasını giydiği ve efsanesi olduğu sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza'ya Antalyaspor Kulübü tepki göstermişti.

TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Bu gelişme üzerine harekete geçen Alex de Souza'nın temsilcisi, Akdeniz ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Alex'in temsilcisi, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine görüşecek.

Alex de Souza, Antalyaspor'un yaptığı "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." açıklaması üzerine temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMIŞTI