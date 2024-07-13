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Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir

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Fenerbahçe formasını imzaladığı için Antalyaspor Kulübü'nden tepki alan Alex de Souza, temsilcisini Türkiye'ye çağırdı. Antalyaspor'un yaptığı açıklama üzerine harekete geçen temsilci, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine görüşecek.

Geçtiğimiz günlerde Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine yıllarca formasını giydiği ve efsanesi olduğu sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza'ya Antalyaspor Kulübü tepki göstermişti.

TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Bu gelişme üzerine harekete geçen Alex de Souza'nın temsilcisi, Akdeniz ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Alex'in temsilcisi, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine görüşecek.

Alex de Souza, Antalyaspor'un yaptığı "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." açıklaması üzerine temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Antalyaspor'da Alex krizi! Temsilcisi kulüple görüşmeye geliyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alex De Souza Antalyaspor Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (7)

mehmet bay:

ne garip milletiz.Alex yıllarca fenerbahçede oynadı.Alex'li fenerbahçe forması her fenerlide var.Sanki fener başka bir ülkenin takımı. Antalyasporu rahatsız eden nedir.

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Evren Erol:

Bir de bu adam iki kere FB ile oynayacak.Fenere 6 puan garanti.Derhal kovulmalı böyle saçmalık olmaz .

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Bayram Usta:

Eyüp sporun başkanı GS kongre üyesi teknik direktörüde arda turan o nolacak

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yaşar kartal:

Böyle zihniyete, böyle bir yorum yakışırdı ancak, tebrikler Evren...

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Kadir Kurt:

FORMAYA DEİL ÇOCUĞUN MUTLULUĞUNA BAKIN.

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yaşar kartal:

Kardeşim sizin kafanız neredeydi Alexi alırken, adam oynandığı kulüpte efsane olmuş, heykeli dikilmiş tabiki sizden çok Fenerlilerin sevdiği biri, bundan doğal ne olabilir,Hagi gelseydi oda GS li lerin sevgi gösterilerine maruz kalacaktı..

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tamer durmaz:

Antalyasporda rahatsız olan yok rahatsız oln gs bu algılarıda yapan gs anlayın artuk

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