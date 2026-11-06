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Antalyaspor Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı, Özköylü eksiklere rağmen memnun oldu

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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, dört önemli oyuncunun yokluğuna rağmen oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyledi; Bursaspor cephesi ise beraberliğe üzüldü.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Osman Özköylü, güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Özköylü, Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda rakibin etkili oyuncularını savunmakta zaman zaman sorun yaşadıklarını, ikinci yarıda oyun planında değişikliğe gittiklerini ve daha etkili olduklarını anlattı.

İkinci yarıda oyun kurgularını değiştirdiklerini aktaran Özköylü, "Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Bursaspor'dan daha fazla net fırsat yakaladık. Her şeye rağmen eksik oyuncu sayımız fazlaydı. Dört önemli oyuncumuzun yokluğunda sahaya çıkan futbolcularımız büyük özveriyle mücadele etti. Oyuncularımın performansından çok memnunum." dedi.

Takımın fiziksel açıdan gelişim gösterdiğini vurgulayan teknik direktör, mücadele güçlerinin her hafta arttığını ve bu performansı galibiyetlerle taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Özköylü, hafta içinde oyuncuların antrenmana çıkmayı reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek "Sezon başından beri maaş alamayan oyuncularımız var. Bu durumun mental açıdan bazı sıkıntılara yol açması doğal. Ancak futbolcularımız yaşadıkları mağduriyete rağmen formalarının hakkını veriyor ve Antalyaspor'a hizmet etmeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında rakibin gol tehdidi oluşturamadığını kaydenen Er, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk yarıda 2-3 farklı önde olmamız ve rakibin 9 ya da 10 kişi kalması gerekiyordu. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı. İkinci yarının 45 ile 60. dakikaları arasında kötü oynadık. Maalesef rakibe pozisyon vermeden gol yiyoruz. Bu anlamda çok cömertiz. 90 dakikayı değerlendirdiğimizde 75 dakika iyi oynadık, 15 dakika oyunu rakibe verdik. Buna rağmen iki puan bıraktığımız için üzgünüz. Kalan 5 haftada yeniden kazanarak ilk yarıyı lider bitireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA
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