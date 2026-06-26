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Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Mustafa Ergün ve Korkmaz, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlattı.

Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade etti.

"Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm."

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini anlatan Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
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