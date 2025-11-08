Antalyaspor, Beşiktaş'a 3-1 Yenildi
Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelen Antalyaspor ve Beşiktaş, maç sonucunda Beşiktaş'ın 3-1 galibiyeti ile ayrıldı. Beşiktaş'tan Abraham, Djalo ve Jota'nın golleri skoru belirledi. Antalyaspor'un tek golü Boli'den geldi.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yigiter-Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya(Dk. 46 Hüseyin Türkmen), Paal, Saric, Abdülkadir Ömür(Dk. 72 Doğukan Sinik), Soner(Dk. 84 Ballet), Cvancara(Dk. 46 Samet Karakoç), Boli.
BEŞİKTAŞ: Ersin-Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan, Salih Uçan(Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Ndidi, Cengiz Ünder(Dk. 79 Milot Rashica), El Bilal Toure, Cerny(Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Abraham(Dk. 67 Jota).
SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen (Antalyaspor), Jota ( Beşiktaş )
GOLLER: Dk. 52 Boli (Antalyaspor), Dk. 2 Abraham, Dk. 27 Djalo, Dk. 81 Jota ( Beşiktaş )
Antalyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'a 3-1 kaybetti.
2'nci dakikada sol kanattan topu alan El Bilal Toure rakiplerini geçerek ceza alanı dışına kadar gelirken, meşin yuvarlağı önünde bulan Abraham'ın vuruşu savunmaya çarptı. Meşin yuvarlak yükselirken topa uzanan kaleci Abdullah Yiğiter'in üzerinden filelere gitti: 0-1.
7'nci dakikada sol kanattan Cengiz Ünder'in ortasına iyi yükselen El Bilal Toure'nin alt pas içerisinden kafa vuruşunda kaleci Abdullah topa müdahale ederken meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
27'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Cengiz Ünder'in penaltı noktasına ortasında topa iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.
52'nci dakikada Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın pas hatasında topu kontrol eden Boli, sol çaprazdan ceza alanına girdikten sonra savunmayı geçer geçmez sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.1-2.
81'inci dakikada Cerny'nin pasında ceza alanı içerisi hafif sağ çaprazda topla buluşan Jota'nın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.
Mücadele 3-1 deplasman ekibi Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.