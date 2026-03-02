Haberler

Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü

HESAP.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe ile oynanan 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, 1 puanın değerli olduğunu ancak 2-0'dan 2-2'ye gelinmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

HESAP.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Futbolcu kardeşlerimizi, teknik ekibimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum. Hafta içi çok iyi çalışmıştık. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü. 3'ü atabilirdik, skor daha farklı olabilirdi" dedi.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin açıklamalarda bulundu. Başkan Rıza Perçin, maçın ardından yaptığı açıklamada 1 puanın değerli olduğunu ancak oyun ve skor avantajı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Perçin, "Maç 2-2 sona erdi. Bu sonuca seviniyor muyuz? Üzülüyoruz. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi top oynadık. Futbolcu kardeşlerimizi, teknik ekibimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum. Hafta içi çok iyi çalışmıştık. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizi üzdü. 3'ü atabilirdik, skor daha farklı olabilirdi" ifadelerinde bulundu.

'HAKEMLERİN DAHA CESARETLİ OLMASINI İSTİRHAM EDİYORUM'

Hakem kararlarına da değinen Perçin, "Hakem arkadaşların bu konuda biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyorum. Zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. 2-0'dan 2-2'ye geldiği için genel olarak üzgünüz. Ancak Antalya'mız için bu tarz büyük takımlara karşı alınan 1 puan da çok değerli. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynanan maçlarda kazanılan her puan çok önemli yine de oyuna baktığımızda bu sonuç bizi üzmüştür" diye konuştu.

