Antalyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Erol Bulut yönetiminde başladı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile 26 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
