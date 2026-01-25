Haberler

Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni Saric ve Van de Streek'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra kazandı.

  • Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
  • Antalyaspor, ligde 7 maç aradan sonra galibiyet alarak 19 puana yükseldi.
  • Antalyaspor'un golleri Dario Saric ve Sander van de Streek, Gençlerbirliği'nin golü Sekou Koita tarafından atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR'DAN KRİTİK ZAFER

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekip Gençlerbirliği'nin tek golü 13. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, 19 puana yükselerek rakibini yakaladı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule
Fenerbahçe'de maça saatler kala sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme