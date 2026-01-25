Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni Saric ve Van de Streek'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra kazandı.
- Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
- Antalyaspor, ligde 7 maç aradan sonra galibiyet alarak 19 puana yükseldi.
- Antalyaspor'un golleri Dario Saric ve Sander van de Streek, Gençlerbirliği'nin golü Sekou Koita tarafından atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.
ANTALYASPOR'DAN KRİTİK ZAFER
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekip Gençlerbirliği'nin tek golü 13. dakikada Sekou Koita'dan geldi.
7 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde 7 maç aradan sonra kazanan Antalyaspor, 19 puana yükselerek rakibini yakaladı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.