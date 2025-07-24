Antalya Valisi Şahin, Antalyaspor'un Yeni Yönetimini Tebrik Etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalyaspor Başkanlığına seçilen Rıza Perçin ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Şahin, Antalyaspor'un yeni başkanı Perçin, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Şahin, buradaki konuşmasında, Perçin ve yönetim kurulu üyelerinin çok önemli bir dönemde, çok kritik bir görevi üstlendiklerini söyledi.

Yeni yönetimin, Antalya'nın en önemli markası Antalyaspor'u ayakta tutacak ve ileriye taşıyacak hamleleri yapmak üzere bu sorumluluğu üstlendiklerini vurgulayan Şahin, "Kendilerini hem tebrik ediyor hem de ağır bir yükü omuzladıkları için teşekkür ediyorum. Antalyaspor'un şanlı bayrağını Rıza Perçin ve ekibinin inşallah daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Antalyaspor'un daha iyi noktalara gelmesi için tüm paydaşların işbirliği içerisinde olacağına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Gerek Antalya Valiliği olarak, gerekse Antalyaspor için kalbi çarpan herkesle birlikte sonuna kadar Antalyaspor'un yanında olacağız. Rıza Perçin başkanımız ve yönetimi, büyük bir ödeme gerçekleştirmiş ve 16 dosyanın tamamını çözüp transfer tahtasını açmıştır. Bu nedenle Perçin ve yönetim kurulu üyelerini tek tek kutluyorum. Antalyaspor, Emre Belözoğlu hocamızın liderliğinde güzel yerlere gelecektir. Tüm Antalya sevdalılarını ve Antalya kamuoyunu, Antalyaspor'a sahip çıkmaya davet ediyorum."

Antalyaspor Başkanı Perçin de Antalyaspor'un daha iyi noktalara gelmesi için sağlamış olduğu desteklerinden dolayı Vali Şahin ve destek verenlere teşekkür etti.

Perçin, 15 gündür uyumadıklarını, dün itibarıyla transfer engelini aştıklarını belirterek, "Önümüzdeki engelleri el birliğiyle aştık, Antalya bize güvenmeye devam etsin." dedi.