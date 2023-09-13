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Antalya Toroslar Basketbol, Nesibe Aydın'ı 67-58 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 67-58 yendi.

Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Fatih Güler, Furkan Keseratar, Serhat Dülker

Antalya Toroslar Basketbol: Sheppard 10, Bone 20, Özge Kavurmacıoğlu 5, Delic 14, Henderson 16, Denise Karaoğlan, Gonca Karataş 2, Asiye Özdemir

Nesibe Aydın : Şevval Akalan 9, Thomas 21, Derya Bilgiç 7, Gamze Takmaz 5, Sutherland 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İlayda Güner 7, Bernath

1. Periyot: 22-6

Devre: 36-20

3. Periyot: 51-36

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun açılış maçında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 67-58 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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