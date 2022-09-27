Antalya spor haberi... Okçuluk Milli Takım Seçmeleri Antalya'da yapılacak

Okçuluk Milli Takım Seçmeleri 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki seçmelere makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde genel klasmanda ilk 32 sıra içindeki sporcular katılabilecek.

Seçmelere katılacak sporcular 28 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırabilecek.

Federasyon açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun sportif başarı anlamındaki en önemli referans merkezi her 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarıdır. Olabilecek en güçlü şekilde olimpiyat oyunlarında yer almanın yanı sıra hem bireysel hem de takım halinde madalya kazanabilecek sporcular yetiştirebilmek en önemli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda, sporcularımızın temel eğitim süreçlerini tamamladıkları kulüplerimiz ve bölge temsilciliklerimiz en değerli paydaşlarımızdır. Bu paydaşlarımızla üst düzeyde iş birliği ve bilgi paylaşımı yapabileceğimiz bir iletişim ağı oluşturmak yeni sistemde en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi olacaktır."