Antalya spor haberi: Antalyasporlu pedallar başkentte yarıştı Spor Haberleri Antalya haberler... Antalyaspor Bisiklet Takımı, Ankara'da koşulan Başkent Granfondo yarışına katıldı. Antalyaspor Bisiklet Takımı, Ankara'da koşulan Başkent Granfondo yarışına katıldı. Devrim Ardıç ve Nuri Acar ikilisi ile yarışa katılan kırmızı-beyazlı takımdan Devrim Ardıç, yaklaşık 2 saat 30 dakika süren 98 kilometrelik zorlu etap sonunda 3. olarak kürsüdeki yerini alırken, takım arkadaşı Nuri Acar ise hemen ardından bitiş çizgisine ulaşarak yarışı 5. sırada tamamladı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Antalyasporlu pedalla, 4 Eylül 2022 tarihinde İzmir'de koşulacak Turkcell Granfondo'da yarışacak. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalyaspor Nuri Acar Ankara Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Antalya spor haberi: Antalyasporlu pedallar başkentte yarıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.