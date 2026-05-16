Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da devam ediyor

Kick boksta Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası Antalya'da sürüyor.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye ile birlikte 43 ülkeden 2 bin 400 civarında sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun ev sahipliğinde büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada sporcular, çeşitli disiplinlerde dereceye girmek için mücadele veriyor.

Organizasyon, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.