Haberler

Antalya'da sporcular sağlık için filede buluştu

Antalya'da sporcular sağlık için filede buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği 9. Geleneksel Voleybol Turnuvası'nda sporcular, meme ve rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için pankartlarla sahaya çıktı. Erken teşhisin önemi vurgulanırken, ücretsiz kanser taramalarına davet yapıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlık İçin Filede Buluşalım 9. Geleneksel Voleybol Turnuvası"nda sporcular, serviks (rahim ağzı) ve meme kanserine dikkati çekmek için sahaya pankart ve dövizlerle çıktı.

Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki turnuvaya, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarından takımlar katıldı.

Sporcular, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla serviks ve meme kanserine dikkati çeken pankart ve dövizlerle sahaya çıktı. Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak, vatandaşlar ücretsiz kanser taramalarına davet edildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle meme ve serviks kanserlerinde düzenli taramaların erken tanı ve tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Turnuvada, Kadınlar Ligi'nde "Altuğ", Genel Kategori'de ise "Who Is Next" takımı şampiyon oldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, kupa ve ödül töreninde, turnuvaya katılan sporculara, takım sorumlularına, kurum yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür etti.

Sporun önemine işaret eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Spor, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında önemli bir araç. Turnuvada verilen kanser farkındalığı mesajları, toplum sağlığı açısından son derece önemli. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve düzenli sağlık taramalarının ihmal edilmemesi gerekiyor. Kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür organizasyonlar, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı misyonu taşıyor."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi