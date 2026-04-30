Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası başladı

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katılıyor.

Turnuvada, Britanya Açık Şampiyonu Francesco Molinari, tecrübeli İngiliz oyuncu Paul Waring, 2025'te Carya Golf Kulübü'ndeki turnuvayı kazanan ve sonrasında DP Dünya Turu'nda "Yılın Çaylak Oyuncusu" seçilen Fransız Martin Couvra, ünvanını korumak için ter döküyor.

Ayrıca, turnuvada Türk profesyoneller Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Mutlu Güner ve Golf Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu İbrahim Tarık Aslan da amatör olarak mücadele ediyor.

Dört gün sürecek turnuvada, iki gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak. 2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada şampiyon olan golfçü, 467 bin doların da sahibi olacak.

Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.