Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor'un otobüsüne yönelik saldırı ile ilgili iki suça sürüklenen çocuğun yakalandığını ve adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün (30.01.2026), İlimiz Corendon Airlines Park Stadyumu'nda, Antalyaspor - Trabzonspor profesyonel futbol takımları arasında yapılacak müsabaka öncesi Trabzonspor takım otobüsüne yönelik zarar verme olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 suça sürüklenen çocuk yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Sporun birleştirici ruhuna ve fair-play anlayışına aykırı olan bu tür olaylara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek; sporcularımızın, kulüplerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir eyleme izin verilmeyecektir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
