Antalya'da Gençlerin Gözünden Gençlik ve Spor Grafiti Şenliği ve Yarışması Düzenlendi

Muratpaşa Gençlik Merkezi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezlerinin desteğiyle Antalya'da 'Gençlerin Gözünden Gençlik ve Spor' temalı grafiti şenliği ve yarışması düzenlendi. Gençler, dereceye girebilmek için mücadele etti ve bazı okulların duvarlarına 'sevgi', 'sanat', 'müzik', 'spor', 'merhamet' gibi yazılarla grafiti yapıldı. Dereceye girenlere kupa, madalya ve çadır verilirken, katılımcılara çanta, şapka, tişört ve eşofman hediye edildi.