Antalya'da 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası Sona Erdi

Antalya'da 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası Sona Erdi
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Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası, Antalya'da yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Türkiye, kadınlar ve serbest stil takımlarında genel klasmanda 2. sırayı aldı.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.

Türkiye'nin kadınlar ve serbest stil takımları, genel klasmanda 2. sırayı aldı.

Genel klasmanda ilk 3'e giren takımlar şunlar:

Kadınlar

1. Kazakistan

2. Türkiye

3. Kırgızistan

Serbest stil

1. İran

2. Türkiye

3. Kırgızistan

Grekoromen

1. İran

2. Kırgızistan

3. Kazakistan

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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