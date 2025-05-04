Antalya'da 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası Sona Erdi
Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası, Antalya'da yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Türkiye, kadınlar ve serbest stil takımlarında genel klasmanda 2. sırayı aldı.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası tamamlandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Daima Biz Hotel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Türkiye'nin kadınlar ve serbest stil takımları, genel klasmanda 2. sırayı aldı.
Genel klasmanda ilk 3'e giren takımlar şunlar:
Kadınlar
1. Kazakistan
2. Türkiye
3. Kırgızistan
Serbest stil
1. İran
2. Türkiye
3. Kırgızistan
Grekoromen
1. İran
2. Kırgızistan
3. Kazakistan
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor