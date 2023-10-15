Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ne yenildi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde Çankaya Üniversitesi'ne 103-88 yenildi.
Salon: Turgut Özal
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Hasan Ok, Fatih Erdoğan
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 21, Bone 27, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 6, Özge Kavurmacıoğlu, Delic 5, Henderson 22, Helin Boybeyi 3
Çankaya Üniversitesi : Walker 30, Fontaine 6, McCarty-Williams 32, Melike Yalçınkaya 9, Louis 12, Melike Tuğba Oral 11, Gülse Uğur 3
1. Periyot: 16-33
Devre: 45-56
3. Periyot: 65-75
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde Çankaya Üniversitesi'ne 103-88 yenildi.
Kaynak: AA / Spor