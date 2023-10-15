Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ne yenildi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde Çankaya Üniversitesi'ne 103-88 yenildi.

Salon: Turgut Özal

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Hasan Ok, Fatih Erdoğan

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 21, Bone 27, Günesh Denise Karaoğlan 4, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir 6, Özge Kavurmacıoğlu, Delic 5, Henderson 22, Helin Boybeyi 3

Çankaya Üniversitesi : Walker 30, Fontaine 6, McCarty-Williams 32, Melike Yalçınkaya 9, Louis 12, Melike Tuğba Oral 11, Gülse Uğur 3

1. Periyot: 16-33

Devre: 45-56

3. Periyot: 65-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, evinde Çankaya Üniversitesi'ne 103-88 yenildi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Çankaya Üniversitesi basketbol Antalya Spor Haberler

title