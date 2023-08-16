Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kozağacı Mahallesi'nde spor alanı oluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların spor yapabilmesi için mahalleleri spor aletleriyle donatıyor. Serik'in Kozağacı Mahallesi'nde spor alanı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince söz konusu mahallede 7'li setlerden oluşan spor aletleri yerleştirildi. Her yaş grubuna hitap edecek şekilde dizayn edilen spor alanı takdir topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların spor yapabilmesi için mahalleleri spor aletleriyle donatıyor. Serik'in Kozağacı Mahallesi'nde spor alanı oluşturuldu.

Bugüne kadar açtığı ücretsiz spor kurslarıyla on binlere kişinin spor yapmasına imkan tanıyan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki vatandaşların da spor yapması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Her yaşa hitap edecek"

Serik'te daha önce ihtiyaç duyulan mahallelere oyun grubu ve spor aleti seti kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Kozağacı Mahallesi'nde de spor alanı oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince söz konusu mahallede 7'li setlerden oluşan spor aletleri yerleştirildi. Her yaş grubuna hitap edecek şekilde dizayn edilen spor alanı takdir topladı. Vatandaşlar yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA