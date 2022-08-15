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Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı

Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, Yayladağı'nda düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Güreş Takımı, Yayladağı'nda düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Yayladağı'nda düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda Antakya Belediyesi GSK sporcularından Mustafa Güven 30 kiloda birinci, Miri Güven 30 kiloda dördüncü, Cuma Hanelçi 35 kiloda üçüncü, Hammut Hanelçi 55 kiloda dördüncü, Ali Kuyucu 70 kiloda üçüncü olurken Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bekir Kuyucu 35 kiloda birinci ve Abdurrahman Tekgöz 75 kiloda birinci oldu.

Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımının antrenörü Ali Arıkoğlu ve sporcuları tebrik eden Başkan İzzettin Yılmaz, " Antakya'da güreşi seven ve bu spora yetenekli zengin bir potansiyelimiz var. Sporcularımızın başarıları ve ata sporumuz güreşin Antakya'da öneminin devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini, hocalarını ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antakya Belediyesi Yayladağı Antakya Spor Haberler

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