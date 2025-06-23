Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
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Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e transfer olmaya hazırlanıyor. Arda Turan, İsmail Yüksek'in takıma katılmasını istiyor ve transfer için yoğun çaba harcıyor. Fenerbahçe'nin Yüksek'i göndermeye sıcak baktığı ve bonservis pazarlığının başladığı belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk talip oldu.

İSMAİL'İ ÇOK İSTİYOR

Shakhtar Donetsk'in başına geçtikten sonra birçok Türk oyuncuyla görüşme gerçekleştiren Arda Turan, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'i transfer edebilmek için ilk günden beri yoğun çaba harcıyor.

ANLAŞMANIN ELİ KULAĞINDA

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan İsmail Yüksek için bonservis pazarlığı başladı. İsmail'i Shakhtar Donetsk'e getirmek için telefonla ikna eden Arda Turan, takımların kısa süre içinde anlaşmasını bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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