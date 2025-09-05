Anlaşma tamamlandı! Cengiz Ünder Beşiktaşlı oluyor

Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda oyuncu ve Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında beklenen transfer gerçekleşiyor.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda görüşmelere başladığı Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaşıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.

MAAŞINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun maaşını ödemeyi kabul etti. Bu doğrultuda Fenerbahçe de transferdeki engeli kaldırdı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak Siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş için resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
