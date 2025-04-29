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Anlaşma tamam! Jorge Jesus, Galatasaray'ın kalbini alıyor

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Victor Osimhen'in transferinde kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı. Al Hilal'in Osimhen'i yüksek maaş önererek kadrosuna katmak isterken, artık son söz Nijeryalı golcüde olacak.

Galatasaray'da bu sezon 31 gol atarak kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandı.

JESUS'UN EKİBİ NAPOLI İLE ANLAŞTI

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Napoli ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi, Suudi ekibi, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Anlaşma tamam! Jorge Jesus, Galatasaray'ın kalbini alıyor

BİRÇOK DEVLE ANILIYOR

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği Osimhen'in ismi Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle de anılıyor.

OSIMHEN SEZON SONU KARAR VERECEK

Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili son kararını verecek.

Anlaşma tamam! Jorge Jesus, Galatasaray'ın kalbini alıyor
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

boh alırlar anca küçük osimeni alırlar belki

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

azman gidiyo demekki

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