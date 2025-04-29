Anlaşma tamam! Jorge Jesus, Galatasaray'ın kalbini alıyor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Victor Osimhen'in transferinde kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı. Al Hilal'in Osimhen'i yüksek maaş önererek kadrosuna katmak isterken, artık son söz Nijeryalı golcüde olacak.
Galatasaray'da bu sezon 31 gol atarak kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandı.
JESUS'UN EKİBİ NAPOLI İLE ANLAŞTI
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Napoli ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan ekibi, Suudi ekibi, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
BİRÇOK DEVLE ANILIYOR
Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak istediği Osimhen'in ismi Manchester United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle de anılıyor.
OSIMHEN SEZON SONU KARAR VERECEK
Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili son kararını verecek.