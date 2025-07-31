Anlaşma tamam gibi! İşte Semih Kılıçsoy'un yeni takımı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı. 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Bakhtiyor Zainutdinov'un da Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurmuştu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.