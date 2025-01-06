Anlaşma tamam gibi: Eren Elmalı, ezeli rakibe gidiyor
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bordo-mavililerle görüşmeleri hızlandırdı ve pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. 24 yaşındaki milli futbolcu da takımların anlaşması halinde sarı-kırmızılılara gitmeye sıcak bakıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine yeniden Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı geldi.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı. Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı.
EREN, KARARI TRABZONSPOR'A BIRAKTI
Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan 24 yaşındaki milli sol bek, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.
EREN'İN SEZON PERFORMANSI
Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gola atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli oyuncunun bordo-mavililerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.