Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etti

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından Ankara ekibinin teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa etti.

"İLK GİTMESİ GEREKENLER HOCALAR OLUYOR"

Deneyimli hoca, yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz böyle bir skorla mağlup olduğumuz için. Ankaragücü camiasından özür diliyoruz. Bir senedir burada çalışıyoruz, burada güzel günlerim geçti. Şampiyon olduk, takımı layık olduğu lige taşımak nasip oldu. Kulübün önünü açmak lazım. Belki çok erken ama burası Türkiye, belli şeylere insanlar dayanamıyor. İlk gitmesi gerekenler hocalar oluyor. Ankaragücü'ne bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Güçlü bir takım kurduğumuzu biliyoruz. An itibariyle istifamı verdim, yönetim kurulu değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYETİ YOK

1. Lig'den Mustafa Dalcı yönetiminde Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 1 puan alabildi.