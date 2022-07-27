Ankaragücü'nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Bütün transferlerin çok büyük titizlikle yapılığını ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Şu anda kadromuzun yüzde 90'ı tamamlandı. Sol stoper transferi de yapıp lige başlayacağız. Yapılan bütün transferler bölgelerinin en önemli futbolcuları ve hepsinin birer çilek olduğunu göreceksiniz" dedi.

Törende toplu fotoğraf çekiminin ardından konuşan yeni transfer Jese Rodriguez, "Beni böyle güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Bu sene sizlerle bu forma altında mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarı çok seviyorum, en büyük Ankaragücü" dedi. Rodriguez'in konuşması sonrasında taraftarların yoğun tezahüratlarıyla toplu imza töreni sona erdi.