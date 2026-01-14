Ankaragücü, Adana 1954 maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 21. haftada karşılaşacağı Adana 1954 maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü, evinde karşılaşacağı Adana 1954 maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Başkent ekibinin Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Adana 1954, son dönemlerde çıkış yapan bir takım. Eksiklere rağmen son 6 maçın 5'ini kazandık. Kaybettiğimiz son maçı da kazanmış olarak görüyorum. İki formda takımın oynayacağı bir maç. Kolay maç olmayacak. İç sahada oynayacağız ve burada bizim için en önemli kısımlardan birisi taraftarımızın gücü. Geçenki iç saha maçımızda inanılmaz destek verdiler. Bazen maddi desteğin yanı sıra manevi destek de bizi çok farklı bir boyuta taşıyor. Bu bizim için bir avantaj olacak. Zor ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bizim lehimize olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA