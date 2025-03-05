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Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor Berabere Kaldı: 2-2

Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor Berabere Kaldı: 2-2
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Maçta Ezeh ve Diouf'un golleri Ankara Keçiörengücü'ne, Benhur Keser ve Junior Fernandes'in golleri ise Esenler Erokspor'a geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rroca, pasında topla buluşan Ezeh'in altıpas üzerinde yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-0

70. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde altıpas üzerinde Metehan Mert, Rroca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu peanltı noktasını gösterdi.

73.dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Benhur Keser'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

85. dakikada Arda Şengül'ün kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına uzun pasta kalesinden uzaklaşan Ekrem'i de geçen topu takip eden Diouf, meşin yuvarlağı boş ağları gönderdi. 2-1

90+1. dakikada Benhur Keser'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filerle buluşturdu. 2-2

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ramazan Avdaş, Mahmut Gülle

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Uğur Kaan Yıldız dk. 15), Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Ali Dere, Hasan Ayaroğlu (Dembele dk. 82), Traore (Oğuzhan Ayaydın dk. 46), Erkam Develi, Ezeh, Görkem Bitin (Diouf dk. 38), Rroca

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Mert Kula, Caulker, Süleyman Luş, Silva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç, Metehan Mert, Furkan Orak (Nzaba dk. 62), Tugay Kacar (Fernandes dk. 88), Alper Karaman (Ertuğrul Furat dk. 62), Faye, Benhur Keser, Pinchi (Jack dk. 46), Catakovic (Kayode dk. 74)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ercüment Kafkasyalı, Laine, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak

Teknik Sorumlu: Bülent Korkmaz

Goller: Ezeh (dk. 39), Diouf (dk. 85) (Ankara Keçiörengücü), Benhur Keser (dk. 73 pen.), Junior Fernandes (dk. 90+1) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Traore, Ezeh, Arda Şengül, Rroca (Ankara Keçiörengücü), Benhur Keser, Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar, Faye (Esenler Erokspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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