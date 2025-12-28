Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Junior Fernandes, Wellington ve Francis Ezeh'in golleriyle Keçiörengücü öne geçti, Engjell Hoti'nin golüyle Ümraniyespor maçı 1 golle değerlendirildi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kontra atağında topu alan Junior Fernandes, çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Hüseyin Bulut'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Wellinton, fileleri havalandırdı. 2-0
60. dakikada Ankara Keçirengücü'nün sol kanattan geliştirdiği atağında Francis Ezeh, çalımlarla ceza sahasına kadar sokuldu. Ezeh'nin uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
76. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Benny topu ceza sahasındaki Engjell Hoti'ye aktardı. Topu alan Hoti bekletmeden yaptığı şutta topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Süleyman Luş dk. 84), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Osman Haqi dk. 90), Odise Roshi (Erkam Develi dk. 90), Junior Fernandes (Halil Can Ayan dk. 74), Francis Ezeh (Hakan Bilgiç dk. 84), Mame Diouf
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Alper Duman
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül (Emre Kaplan dk. 66), Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 46), Andrej Dokanovic, Jurgen Bardhi (Atalay Babacan dk. 86), Talha Bartu Özdemir (Barış Ekincier dk. 46), Benny, Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 66)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş
Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz
Goller: Junior Fernandes (dk. 21), Wellington (dk. 45) (Ankara Keçiörengücü), Engjell Hoti (dk. 76) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Dere, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü), Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor) - ANKARA