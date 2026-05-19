Ankara Keçiörengücü sporcusu Abdullah Sultanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı'nın oyuncusu Abdullah Sultanoğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi.
Çubuk ilçesinde 16 Mayıs'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Sultanoğlu için Çubuk Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, 16 yaşındaki Sultanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Sultanoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Paşa Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner