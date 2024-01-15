Ankara Keçiörengücü, Mikail Okyar'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor'da oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mikail Okyar'a 'hoş geldin' denilerek başarılar dileyildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor'da oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz Mikail Okyar ile anlaşmaya varmıştır. Mikail'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.