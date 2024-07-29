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Ankara Keçiörengücü, Caulker ve Rroca'yı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker ve Eduart Rroca'yı transfer etti. Caulker ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Rroca ile de 1+1 yıllık anlaşma yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker ve Eduart Rroca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbulspor'dan ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduart Rroca ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

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