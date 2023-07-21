Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar, 'Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz' dedi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar, "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Abant mevkiinde bulunan bir otelde kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren eflatun-beyazlı ekip, günde çift antrenmanla Bolu kampında güç depoluyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenmanlarını sürdüren takım, antrenmana koşuyla başladı. Takım daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Ankara Keçiörengücü, Bolu kampına günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

"Oyun formatımızı kurmaya çalışıyoruz"

Hazırlık maçlarında oyuncuların performanslarını net şekilde göreceklerini ifade eden eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarla oyun formatımızı kurmaya çalışıyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. İlk etabı Ankara'da yapmıştık sonrasında ikinci etap çalışmaları için Bolu'ya geldik. Bir haftalık süreçte üç tane hazırlık maçımız var. Orada oyuncu arkadaşlarımızın performanslarını net şekilde göreceğiz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Rotasyon olarak farklı mevkilerde oynayacak oyuncularımızda var. Hazırlık maçlarında hangi oyunculardan ne kadar verim alabileceğimize bakacağız. Eksik olan yerlere mutlaka takviyeler yapılacaktır. Şu an için öyle elzem bir durumumuz yok. Her mevkide yeterli oyuncumuz var" dedi.

"Günden güne üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum"

Göze hoş gelen bir futbol oynatmak istediklerini belirten Gülpınar, "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz. Burada oyuncuların takımı ne kadar sahipleneceği takımın da sıralamadaki yerini belirleyecek. Günden güne üstüne koyarak gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU