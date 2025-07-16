Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı

Ankara Keçiörengücü, Ahmet Uzun ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, genç futbolcuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki futbolcu Ahmet Uzun'u renklerine kattığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Ahmet Uzun ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ahmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki Ahmet Uzun, son olarak 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'da forma giymişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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