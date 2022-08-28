Ankara spor haberi: MKE Ankaragücü yönetimi Dalcı'nın istifasını kabul etti Spor Haberleri Ankara haber: Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankargücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankargücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile Dalcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti. "KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMAK ADINA İSTİFA ETTİM" Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dalcı, " Mke Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşımak bize nasip oldu ve şampiyon olduk. Süper Lig'de daha 4'üncü hafta ama kulübün önünü açmak adına, an itibarıyla Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim" diyerek kulüpteki görevinden ayrıldığını duyurdu. "MUSTAFA DALCI'YA VERMİŞ OLDUĞU EMEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ" Dalcı'nın istifasına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise, " Mke Ankaragücü'müzün teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Mustafa Dalcı'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ligin ilk haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalan sonra Gaziantep FK'ya tek golle mağlup olan Mke Ankaragücü, 3'üncü haftayı Bay geçmişti. Ligin 4'üncü haftasında ise Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 kaybeden Mke Ankaragücü'nde taraftarlar Dalcı'yı istifaya çağırmıştı. Başkent ekibi MKE Ankaragücü 1 puanla Süper Lig'de 17'nci sırada yer alıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Ankaragücü Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ankara spor haberi: MKE Ankaragücü yönetimi Dalcı'nın istifasını kabul etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.