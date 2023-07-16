Ankara Güdül ilçesinde spor kompleksi yapımı hızlandırılıyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Spor Kompleksi'nin yeni dönem futbol sezonuna yetişmesi için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı. Kompleksin tamamlandığında Güdülspor'un tüm maçlarını burada oynayacağı belirtildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde spor kompleksinin yapım çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede yapımına başlanan Güdül Spor Kompleksi'nin yeni dönem futbol sezonuna yetişmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kompleksin 10 dönüm üzerine yapıldığını belirten Yalçın, "Kompleks tamamlandığını Güdülspor'umuz tüm maçlarını burada yapacak. Spor kulübümüz, başka sahalarda maçlarını oynuyor. Başlattığımız girişimler sayesinde, kompleksimiz, muhtemel bu yeni futbol sezonuna yetiştirmeyi planladık ve çalışmalar da ona göre yürütülüyor." dedi.

Yalçın, spor kompleksinde soyunma odaları, hakem odaları, duşlar, idari binayla uzun süre ilçenin spor alanındaki gereksinimini karşılayacağını kaydetti.