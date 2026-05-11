Haberler

Kick boks sporcuları Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gösteri yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sincan Ay Şafak Spor Kulübü'nün kick boks sporcuları, havalimanında gösteri düzenledi. Antrenör Hüseyin Fındık, sporun çocukların özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kick boks sporcuları gösteri yaptı.

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sincan Ay Şafak Spor Kulübü'nün sporcularını ağırladı.

Kulübün 6 ila 18 yaş arasındaki kick boks sporcuları, havalimanının iç hatlar giden yolcu kısmında oluşturulan alanda gösteri yaptı.

Sincan Ay Şafak Spor Kulübü antrenörü ve aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Müdür Yardımcısı Hüseyin Fındık, yaklaşık 30 yıldır kick boks sporuyla ilgilendiğini ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için havalimanında gösteri düzenlediklerini söyledi.

Kick boks sporunu 5 yaşından 60 yaşına kadar herkesin rahatlıkla yapabileceğine dikkati çeken Fındık, "Bu sporu 5 yaşından 55-60 yaşına kadar herkesin yapabileceğini 19 Mayıs Gençlik Bayramı vesilesiyle göstermek istedik. Burada gençlerimiz özgüvenlerini geliştirerek kendi becerilerini, hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. Bu spor çocukların eğitimine takviye bir güçtür. Sporun ayrıca eğitime katkısı da mevcuttur." diye konuştu.

Spor dallarının dışarıdaki tüm olumsuzluklardan gençleri uzak tuttuğunu belirten Fındık, şöyle devam etti:

"Çocuklar bu sporlarla dışarıdaki tüm olumsuzluklardan uzak durarak geleceklerine daha sağlam adımlarla yürüyorlar. Bizler de bilgi ve tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Devletimizin desteği ve kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız Sincan'dan çıkıp inşallah uluslararası arenalarda kendilerini gösterecekler. Ankara'mızı ve ülkemizi gururla temsil edecekler. Zaten bunların birçoğu dereceli sporcularımız. Milli sporcu adaylarımız var."

Yolculardan da beğeni aldıklarını aktaran Fındık, "Kick boks dışarıdan çok sertmiş gibi gözükebilir ama kick boksun kendi içerisinde yedi branşı var. Bunlardan biri müzik ile gösteri içeriyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu gördüklerinde bu sporun çok da şiddet içermediğini, kişilerin vücutlarını güçlendirdiklerini görüyor." dedi.

Etkinliği ailesiyle izleyen yolculardan Metin Kışlık, "Güzel bir aktivite olmuş. Çocuklarımın ilgisini çekti. Kızımın da önceden tekvando deneyimi olmuştu. Şu anda jimnastikle ilgileniyor, sporla ilgilenen bir aileyiz. Oğlumun da spora başlamasını istiyorum. Buradaki aktiviteyi görünce mutlu olduk. Bu etkinliğin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda güzel bir örnek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sporcular, etkinliğin ardından TAV Havalimanları personeli ile hatıra fotoğrafı çektirerek Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi

Netanyahu'dan beklenmedik ABD çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Çiftlikte facia! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!

Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Petrol fırladı, akaryakıta zam geliyor

Restleşme vatandaşın cebini yaktı! Yine zam geliyor