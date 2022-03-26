Ankara Demirspor: 3-1 - Haberler

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Ankara Demirspor: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Barış Gezici - Spor
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Ankara Demirspor: 3-1

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Arif Dilmeç (xx), Orhan Timurtaş (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Furkan (xxx), İbrahim (xx) (Dk. 60 Yusuf x), Gökmen (xxx), Kemal (xx), Mert (xxx) (Dk. 90 Recep), Cihat (xx) (Dk. 90 Orçun), Enes (xxx), Bertuğ (xxx) (Dk.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Arif Dilmeç (xx), Orhan Timurtaş (xx)

AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Furkan (xxx), İbrahim (xx) (Dk. 60 Yusuf x), Gökmen (xxx), Kemal (xx), Mert (xxx) (Dk. 90 Recep), Cihat (xx) (Dk. 90 Orçun), Enes (xxx), Bertuğ (xxx) (Dk. 76 Serkan Sefil x), Oğuzcan (xxx) (Dk. 76 Serkan Özbakan x)

ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz (x) - Kamil (x) (Dk. 46 Rahmi Can x), Aykut (x), Ümit Yasin (xx), Eren (x) (Dk. 62 Taner x), Yusuf (xx), Serdar (xx), Harun (x) (Dk. 74 Mahmut x), Abdulkadir (xx) (Dk. 62 Mücahit x), Hasan (x) (Dk. 62 Alim x), Ergin (x)

GOLLER: Dk. 30 Oğuzcan, Dk. 58 Furkan, Dk. 73 Bertuğ (Akhisarspor) - Dk. 40 Hasan ( Ankara Demirspor )

KIRMIZI KART: Dk. 85 Taner ( Ankara Demirspor )

SARI KARTLAR: İbrahim, Yusuf, Mert (Akhisarspor) - Rahmi Can, Alim ( Ankara Demirspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek rahat nefes aldı. Ev sahibi Akhisarspor 30'uncu dakikada Oğuzcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Ankara Demirspor 40'ıncı dakikada Hasan'la tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Akhisarspor 58'inci dakikada Furkan'la bir kez daha üstünlük sayısını bulurken, 73'üncü dakikada sahneye çıkan Bertuğ Akhisarspor'u rahatlattı. Yeşil-siyahlılar bu sonucun ardından 29 puana yükseldi, Play-Off hedefleyen Ankara Demirspor ise 41 puanda kaldı.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici - Spor

Ankara Demirspor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Haberler

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