Ankara Demirspor: 3-1

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Arif Dilmeç (xx), Orhan Timurtaş (xx)

SARI KARTLAR: İbrahim, Yusuf, Mert (Akhisarspor) - Rahmi Can, Alim ( Ankara Demirspor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek rahat nefes aldı. Ev sahibi Akhisarspor 30'uncu dakikada Oğuzcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Ankara Demirspor 40'ıncı dakikada Hasan'la tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Akhisarspor 58'inci dakikada Furkan'la bir kez daha üstünlük sayısını bulurken, 73'üncü dakikada sahneye çıkan Bertuğ Akhisarspor'u rahatlattı. Yeşil-siyahlılar bu sonucun ardından 29 puana yükseldi, Play-Off hedefleyen Ankara Demirspor ise 41 puanda kaldı.