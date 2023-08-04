Ankara'daki THF Spor Kompleksi ve THF Ankara Kamp Merkezi'nin adları değişti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Ankara'daki iki spor merkezinde isim değişikliğine gitti. THF Spor Kompleksi'nin yeni adı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu olarak değiştirildi. THF Ankara Kamp Merkezi ise Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi olarak adlandırıldı.

Ankara'daki THF Spor Kompleksi ile THF Ankara Kamp Merkezi'nin adları değişti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada (THF), THF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla başkentteki iki spor merkezinde isim değişikliğine gidildiği belirtildi. Buna göre THF Spor Kompleksi'nin yeni adı, THF'nin kurucusu Yaşar Sevim'e ithafen, "Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu" oldu.

THF Ankara Kamp Merkezi'nin ismi ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ailesiyle hayatını kaybeden A Milli Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına, "Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi" olarak değiştirildi.