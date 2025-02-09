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Ankara'da Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları Yapıldı

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Ankara'da düzenlenen Modern Pentatlon Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları'na 300'e yakın sporcu katıldı. Yarışlarda farklı yaş kategorilerinde altın madalya kazanan sporcular belirlendi.

Modern pentatlon branşında Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları, Ankara'da gerçekleştirildi.

Eryaman TOHM'da 4 gün süren yarışlarda 9, 11, 13, 15, 17, 19, gençler ve açık yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışlarda altın madalya alan sporcular şöyle:

9 yaş altı kızlar: İklim Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

9 yaş altı erkekler: Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

11 yaş altı kızlar Doğa Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

13 yaş altı kızlar: Zeynep Dilara Ünlü (Uludağ Oksijen Spor Kulübü)

13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç (Muğla Amerikan Spor Kulübü)

15 yaş altı kızlar: Elif Duman (Başaran Züccaciye Spor Kulübü)

15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan (Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü)

17 yaş altı kızlar: Tulya Kesebir (Ayakizi Modern Pentatlon Spor Kulübü)

17 yaş altı erkekler: Muhammet Emir Kurtulan (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

19 yaş altı kızlar: Eda Özrodop (Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü)

19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun (Enerji Yüzme Spor Kulübü)

Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan (Ankara Yüzme Spor Kulübü)

Genç erkekler: Eren Kıvanç Taşyaran (Asgard Spor Kulübü)

Açık yaş kadınlar Sıdal Aslan (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)

Açık yaş erkekler: Buğra Ünal (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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