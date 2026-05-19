19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Büyük Katılımla Gerçekleşti

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Gölbaşı Ata Çiftliği'nde 2 bin sporcu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Başkan Mansur Yavaş'ın startını verdiği yarışta Halk Koşusu'nda erkeklerde İbrahim Karateker, kadınlarda Merve Karakaya birinci oldu. Dereceye girenlere para ödülü, katılımcılara ise hediyeler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı Ata Çiftliği yerleşkesinde 2'nci kez düzenlenen yarışmaya 2 bin sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak organizasyonun startını verdi.

Uluslararası ve ulusal elit sporcuların mücadele ettiği teknik parkur Yarı Maraton (21 kilometre) ve vatandaşların da katılımına açık olan Halk Koşusu (5 kilometre) olmak üzere 2 ana parkurda start verildi. Halk Koşusu parkurunu erkeklerde İbrahim Karateker, kadınlarda ise Merve Karakaya birinci tamamladı. Maratonda dereceye giren sporculara para ödülü takdim edildi. Katılımcılara da günün anısına özel hediyeler verildi.

İbrahim Karateker, yarışmada birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Merve Karakaya ise "Bu koşu için Kayseri'den buraya geldim. Ankara'yı çok seviyorum. Bugün burada olduğum için ve birincilik kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
