Ankara'da Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi
Mamak ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu'na 300 öğrenci katıldı. Yarışmada ilk üçe giren okullara kupa, ilk beşe giren öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Belediyesince Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen koşuya 300 öğrenci katıldı.
Yarışma sonunda ilk üçe giren okullara kupa, ilk beşe giren öğrencilere de madalya ve çeşitli hediyeler verildi.