Ankara'da çılgın maç! 17 yaşındaki kalecisi Altınordu'ya galibiyeti getirdi.

Mke Ankaragücü ile Altınordu, Spor Toto 1.Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Olduça çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

EREN DERDİYOK'UN PENALTISINI ÇIKARDI

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 58. dakikada Şeref Özcan ile 40. dakikada Hüsamettin Yener attı. Ankaragücü'nün golleri ise 45. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Gboly Ariyibi'den geldi. İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, 72. dakikada Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kurtararak takımının galibiyetinde önemli bir aktör oldu.

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