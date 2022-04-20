Ankara'da çılgın maç! 17 yaşındaki kalecisi Altınordu'ya galibiyeti getirdi
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, Eren Derdiyok'un kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi ve takımının 3 puanı almasında büyük pay sahibi oldu.
Mke Ankaragücü ile Altınordu, Spor Toto 1.Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Olduça çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
EREN DERDİYOK'UN PENALTISINI ÇIKARDI
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 58. dakikada Şeref Özcan ile 40. dakikada Hüsamettin Yener attı. Ankaragücü'nün golleri ise 45. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Gboly Ariyibi'den geldi. İzmir ekibinin 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, 72. dakikada Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kurtararak takımının galibiyetinde önemli bir aktör oldu.
Haberler.com - Spor