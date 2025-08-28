Ankara'da Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Başladı

Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i, 37 ülkeden 125 sporcunun madalya için yarıştığı bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i, Ankara'da başladı.

Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda başlayan organizasyonda ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 37 ülkeden 125 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği iş birliğinde düzenlenen organizasyonda tekler, buz dansı ve çiftler kategorilerinde yarışmalar yapılıyor.

Organizasyon 30 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
